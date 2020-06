Kreis Wesel : Corona-Testzentrum am Bethanien soll Ende Juni schließen

Kreis Wesel Die Neuigkeit hat das Krankenhaus direkt aus dem Krisenstab des Kreises erreicht. Weitere Informationen darüber, ob auch weitere Testzentren im Kreis geschlossen werden, gebe es bislang nicht.

Das Corona-Testzelt des Kreises am Bethanien-Krankenhaus in Moers soll am 29. Juni schließen. Das hat Ralf Engels, Vorsitzender der Stiftung Bethanien, am Dienstag am Rande eines Pressetermins mitgeteilt. Die Neuigkeit, sagt Bethanien-Sprecher Dirk Ruder, habe das Krankenhaus überraschend und direkt aus dem Krisenstab des Kreises erreicht. Weitere Informationen darüber, wie die Abwicklung aussehen könnte und ob auch weitere Testzentren im Kreis geschlossen werden, gebe es bislang nicht. Eine entsprechende Anfrage unserer Redaktion an den Kreis blieb bislang unbeantwortet.