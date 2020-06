Online-Mängelmelder : Sonsbeck sagt wildem Müll den Kampf an

Sonsbeck sagt wildem Müll den Kampf an

Illegal abgelegter Müll ist ein großes Ärgernis, auch in Sonsbeck (Symbolfoto). Foto: dpa/Uwe Zucchi

Sonsbeck Illegale Müllablagerungen sind ein großes Ärgernis – auch in Sonsbeck. Die Gemeindeverwaltung bittet Bürger aus diesem Grund auf Vergehen über den Online-Mängelmelder hinzuweisen.

Die Gemeindeverwaltung Sonsbeck beklagt, dass es in der Kommune immer wieder zu illegalen Müllablagerungen komme. Hierbei handele es sich nicht nur um eine Ordnungswidrigkeit, sondern auch um ein inakzeptables Umweltvergehen, heißt es nun in einer Mitteilung. Da in der Regel der Verursacher unbekannt sei, erfolge die Beseitigung auf Kosten der Allgemeinheit. Deshalb bittet die Verwaltung die Bürger um erhöhte Wachsamkeit und um Mitteilung bei entsprechenden Beobachtungen. Die Verwaltung weist zudem ausdrücklich darauf hin, dass auch die Hinterlassenschaften von Hunden zu beseitigen seien; ansonsten handele es sich dabei ebenfalls um eine Ordnungswidrigkeit, die geahndet werden könne. Beobachtungen können über den Online-Mängelmelder auf der Homepage der Gemeinde Sonsbeck (auch außerhalb der Dienstzeiten) oder telefonisch beim Ordnungsamt unter 02838 36130 übermittelt werden.