Anwohner sauer : Wieder Schmierereien an Wänden in Xanten

Xanten In Xanten sind mindestens vier Hauswände und Garagentore beschmiert worden. Anwohner haben Anzeige erstattet. Die Polizei ermittelt und bittet die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise auf den oder die Täter.

Die Farbschmierereien wurden am Mittwochmorgen entdeckt, müssen also in der Nacht davor entstanden sein. An mehreren Hauswänden und Garagentoren am Holzweg und am Hochbruch ist eine „46“ hinterlassen worden, manchmal auch zusätzlich „medico“. Die Schmierereien sind unterschiedlich groß, in einem Fall erstrecken sie sich über zwei Meter mal 1,7 Meter. Der oder die Täter sind bisher unbekannt. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise (Tel. 02801 71420).