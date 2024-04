Naturbad Xantener Südsee Auch Kasalla und Atze Schröder treten beim „Sommer Open-Air“ auf

Kasalla Dieser Name dürfte vielen Menschen etwas sagen, denn das kölsche Pop-Quintett hat sich nicht nur in der Kölner Musikszene über die Jahre einen Namen gemacht, sondern sich auch im restlichen Bundesgebiet als wahrer Zuschauermagnet bewiesen. Ihre Touren im Herbst 2017 und Frühjahr 2019 führten die fünf Jungs neben bereits erspieltem Gebiet auch erstmals in die Schweiz und nach Österreich. Kasalla spricht die Menschen an und holt sie ab. Besonders mit ihrem Album „Rudeltiere“, was die Gefühlslage vieler Menschen auf den Punkt trifft: Menschen sind nicht fürs alleine sein gemacht. Ganz nach dem Motto: „Es do einer? – Mer sin viele!“ Dem kölschen Dialekt, bleiben sie stets treu, denn dieser zieht sich wie ein roter Faden, der alles zusammenhält, durch ihre Musik.