Kommunalwahl in Xanten : FOX sucht per Stellenanzeige einen Bürgermeisterkandidaten

Xanten Die Wählergemeinschaft FOX will über eine „unkonventionelle Art“ einen Herausforderer für Xantens Bürgermeister Thomas Görtz für die Kommunalwahl finden: Sie hat eine Stellenanzeige veröffentlicht.

Die Stellenanzeige ist auf der Internetseite der Wählergemeinschaft und in Online-Jobportalen veröffentlicht worden. „Wir suchen einen engagierten und kreativen Bürgermeisterkandidaten, mit aufgeschlossenem Wesen, der den Dienst am Bürger in den Vordergrund stellt“, schreibt FOX in der Annonce. Eine juristische Vorbildung, kaufmännisches Wissen, ein „verantwortungsvoller Umgang mit Finanzen“ und Verwaltungserfahrung seien vorteilhaft. „Juristisches Wissen ist eine hervorragende Ausgangsbasis für ein solches Amt, wir erinnern an Heinz Trauten“, schreibt FOX – Trauten war 29 Jahre Stadtdirektor gewesen. Außerdem heißt es in der Anzeige: „Sie haben Mut zu einer demokratischen Herausforderung und können sich auch gegen andere Mitbewerber sympathisch durchsetzen?“ Bei einer erfolgreichen Kommunalwahl werde die Kandidatin oder der Kandidat als Bürgermeisterin oder Bürgermeister in ein Beamtenverhältnis auf Zeit berufen. „Die Besoldung ist der Besoldungsgruppe B4 zugeordnet.“