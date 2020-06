Entwicklung der Pandemie im Kreis Wesel : Nur ein weiterer Corona-Fall am Mittwoch

Corona-Test (Symbolbild). Foto: dpa/Britta Pedersen

Kreis Wesel Die Ausbreitung des Coronavirus hat sich im Kreis Wesel wieder verlangsamt. Am Mittwoch ist nur ein neuer Fall hinzugekommen. Weitere drei Menschen konnten dagegen die Quarantäne verlassen. Die aktuellen Zahlen im Überblick.

Der Kreis Wesel meldet am Mittwoch nur eine neue Infektion mit dem Coronavirus. Demnach ist eine Person in Schermbeck positiv getestet worden. Damit steigt die Zahl der bisher nachgewiesenen Fälle im Kreis Wesel auf 667. Den ersten Fall hatte es Ende Februar gegeben.

Von den 667 Frauen und Männer, die im Kreis Wesel bisher positiv getestet wurden, gelten 576 als genesen (86 Prozent). Das sind drei Menschen mehr als am Dienstag. 66 Frauen und Männer sind aktuell in Quarantäne. Weitere Todesfälle sind in den vergangenen Wochen nicht dazugekommen. Bisher sind 25 Menschen, die positiv getestet worden waren, gestorben.

Die 7-Tage-Inzidenz ist in den vergangenen Tagen wieder gesunken. Sie gibt an, wie viele Neuinfektionen innerhalb der letzten sieben Tage bezogen auf jeweils 100.000 Einwohner gemeldet wurden. Am Mittwoch lag sie bei 2,8.

In der vergangenen Woche war sie zwischenzeitlich auf 5,9 gestiegen. Vorher waren mehrere Menschen aus Moers positiv getestet worden. Einige hatten sich offenbar auf einer Familienfeier angesteckt. In dieser Woche hat sich die Ausbreitung des Virus wieder verlangsamt. Am Dienstag war sogar keine einzige neue Infektion gemeldet worden.

Für die einzelnen Städte und Gemeinden wurden vom Kreis Wesel am Mittwoch folgende Zahlen gemeldet (Stand: 17. Juni 2020, 12 Uhr):

Alpen (12.450 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 15, davon genesen: 15.

Dinslaken (67.469 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 102, davon genesen: 89. Gestorben: 2.

Hamminkeln (26.861 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 38, davon genesen: 33. Gestorben: 1.

Hünxe (13.532 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 29, davon genesen: 27. Gestorben: 2.

Kamp-Lintfort (37.425 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 60, davon genesen: 44. Gestorben: 7.

Moers (103.680 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 139, davon genesen: 111. Gestorben: 4.

Neukirchen-Vluyn (26.991 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 41, davon genesen: 38. Gestorben: 3.

Rheinberg (31.004 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 48, davon genesen: 45.

Schermbeck (13.643 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 40, davon genesen: 36.

Sonsbeck (8725 Einwohner) Nachgewiesene Infektion: 16, davon genesen: 13. Gestorben: 3.

Voerde (35.996 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 58, davon genesen: 53.

Wesel (60.295 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 56, davon genesen: 49. Gestorben: 1.

Xanten (21.644 Einwohner) Nachgewiesene Infektion: 25, davon genesen: 23. Gestorben: 2.

Kreis Wesel insgesamt (459.715 Einwohner) Nachgewiesene Infektionen: 667, davon genesen: 576, aktuell in Quarantäne: 66. Gestorben: 25.

Quelle: Kreis Wesel. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf den Stand vom 30. Juni 2019.

(wer)