Verdienstorden an Dörte Dreher-Peiß : „Der Kreis Wesel ist auf Menschen wie Sie angewiesen“

Xanten Die Xantenerin Dörte Dreher-Peiß setzt sich seit vielen Jahren für andere Menschen ein. Ihr Engagement für die Gesellschaft ist nun gewürdigt worden.

Die Xantenerin dankte für die „Wertschätzung meiner Arbeit“. Es gebe noch so viele andere Menschen, die diese Auszeichnung verdient hätten. Sie lebe nach dem Motto: „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.“ Wer sich für andere einsetze und ihnen eine Stimme gebe, bekomme Freude und Dankbarkeit zurück. Dreher-Peiß selbst dankte ihrer Familie, ihren Freunden und Weggefährten. Ohne deren Unterstützung wäre ihr Engagement nicht möglich. „Man braucht Freiraum, Zeit und Kraft, und das bekommt man in seinem Nest, wo man gehalten wird.“

In seiner Laudatio würdigte Müller ihr Engagement. Sie habe zum Beispiel 2004 zu den Gründungsmitgliedern des Lions Club Xanten gehört und 2006 mit anderen den Kneipp-Verein Xanten-Uedem-Sonsbeck gegründet. „Mit Verhandlungsgeschick und Hartnäckigkeit“ habe sie 2011 eine Kneipp-Anlage am Xantener Hafen erreicht. Einer ihrer größten Coups sei es gewesen, die Bigband der Bundeswehr für ein Benefizkonzert 2015 nach Xanten zu holen.

Sie engagiere sich in der Flüchtlingsarbeit, sei Sprachpatin für eine albanische Familie und 2015 mit der Leitung der Notunterkunft für Flüchtlinge in Moers betraut worden. Aktuell berate sie im Auftrag der Caritas Flüchtlinge in Xanten und engagiere sich in weiteren Projekten. Leider könne er nicht alle Verdienste aufzählen, das sei gar nicht möglich, so viele seien es, sagte Müller.