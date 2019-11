Handball-Bezirksliga : Hohl und Sevecke stechen bei Domstädtern hervor

Alpen/Xanten Handball-Bezirksliga: Xanten mühte sich zum Heimsieg.

Die Bezirksliga-Handballer des TuS Xanten haben im Heimspiel gegen den TSV Bocholt einige Anlaufzeit benötigt, um in Tritt zu kommen. Die Hausherren lagen dreimal mit vier Toren hinten. Philip Ernst brachte das Team von Falko Gaede erstmals in der 50. Minute in Führung (19:18). Den Vorsprung gab der TuS nicht mehr her und siegte mit 23:19 (12:14).