Frauenfußball : Lüttingen „rasiert“ Spitzenreiter

KREIS Der SSV brachte Anrath die erste Niederlage in der Bezirksliga bei. Es wurden die entscheidenden Zweikämpfe gewonnen.

Vergrößert haben sich nach der 0:2 (0:1)-Niederlage beim PSV Wesel die Abstiegssorgen der Fußballerinnen des SV Budberg II in der Landesliga. „Uns hat am Ende das Quäntchen Glück gefehlt, um etwas Zählbares mitzunehmen“, meinte Trainer Klaus Donner. Der Coach wies darauf hin, dass er mit dem letzten Aufgebot in der Kreisstadt angetreten sei.