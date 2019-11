Tischtennis : TuS-Herren ziehen mit Rheinberg gleich

Rheinberg/Xanten Xanten und die „Dritte“ des TuS 08 führen die Bezirksklasse an. Eine Liga höher gab Borth einen komfortablen Vorsprung aus der Hand. Millingen kassierte die zweite Schlappe in Folge.

Verbandsliga: Der TuS 08 Rheinberg II hat im Abstiegskampf ein dickes Ausrufezeichen gesetzt und den TTC Bottrop mit einer 5:9-Pleite nach Hause geschickt. Jens Menden konnte doch mitspielen. Patrick Kison verzichtete dafür auf seinen Einsatz. Thomas Büssen lobte dessen Einstellung, und die Mannschaft habe Nervenstärke bewiesen. „Mit der bestmöglichen Aufstellung war der Sieg natürlich enorm wichtig, um näher an die anderen Teams heranzurücken“, sagte Büssen über einen langen Abend, an dem Rheinberg sieben von neun Fünf-Satz-Spielen für sich entschied. Punkte: Büssen/Menden, Müller/Kieselmann, Menden (2), Volkmann (2), Aydin (2), Müller.

Bezirksliga: Die zweite Niederlage in Serie kassierte der SV Millingen. Das Duell mit dem WRW Kleve II ging zu Hause mit 4:9 an den Gegner. Die Partie stand aus Sicht der „Buben“ unter keinem guten Stern. Die ersten fünf Spiele gingen an die Gäste. Henning Blankenstein sagte: „Aufgrund des nachffolgenden Spiels unserer Zweiten waren wir etwas unter Zeitdruck. Dann kam der Gegner noch zu spät – und ausnahmsweise in Bestbesetzung.“ Dennoch sprach er von einer verdienten Niederlage. Punkte: Wolf, Ehlert, Wesling, Blankenstein.