Reaktionen aus der CDU : „Der Tod von Alfred Melters ist ein großer Verlust für Xanten“

Ende Januar hatte Bürgermeister Thomas Görtz die Ehrenbürger-Urkunde an Alfred Melters überreicht (links Melters’ Ehefrau Katharina). Foto: Stadt Xanten

Xanten Die Xantener CDU trauert um ihr langjähriges Mitglied und Altbürgermeister Alfred Melters. Vertreter des Stadtverbandes würdigen seine Leistungen für Stadt, Partei und Bürger. Wir haben Reaktionen gesammelt.

Thomas Görtz, Bürgermeister der Stadt Xanten „Ich habe ihn vor Kurzem noch getroffen, er war wie immer mit dem Fahrrad unterwegs – fit und voller Tatendrang. Sein Tod macht mich betroffen, traurig und fassungslos. Wir verlieren einen wahnsinnig engagierten Menschen, sowohl während seiner aktiven politischen Zeit, aber auch noch weit danach, zum Beispiel für die Dom-Musikschule, das Krankenhaus, die Kirchengemeinde. Er war überall und im besten Sinne des Wortes ein Hansdampf in allen Gassen. Nicht nur die Stadt verliert eine herausragende Persönlichkeit, ich persönlich verliere einen alten, lebenserfahrenen politischen Freund. Ohne Alfred Melters wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Er hat mich stets begleitet, zunächst mit Heinz Trauten zusammen, als kluger Ratgeber und manchmal auch knurriger Gesprächspartner. Er gab mir viele Ratschläge, machte mir Mut und stärkte mir den Rücken, gerade in einer schwierigen innerparteilichen Zeit, als es im Vorwahlkampf innerhalb der CDU ordentlich zur Sache ging. Da war Alfred Melters eines der alten Schlachtrösser, die für mich in die Bresche gesprungen sind. Dafür bin ich ihm ewig dankbar. Mit ihm verlieren wir einen wichtigen Menschen und politischen Kompass.“