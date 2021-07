Fußball : Erstes Testspiel läutet heiße Phase ein

Rheinberg Die Regionalliga-Fußballerinnen des SV Budberg empfangen den Verbandsligisten Union Blau-Weiß Biesfeld. Trainer Jürgen Raab und sein Team freuen sich auf diese Partie.

„X plus eins“, lautet die Formel, mit der die Regionalliga West der Fußballerinnen die erste Saison nach zwei von Corona geprägten Spielzeiten angehen möchte. Aus dem Kreis der bislang 14 beteiligten Mannschaften hat sich der SV Bökendorf aus eigenem Entschluss verabschiedet. Die Zweite Bundesliga schickt die Absteiger Arminia Bielefeld und SpVg Berghofen in die Regionalliga. Auch Borussia Mönchengladbach hat in Liga zwei das Klassenziel verfehlt und drängt somit seine Zweitvertretung aus der dritten Liga heraus – das macht den doppelten Abstieg für die Fohlen komplett. In der Summe bleiben 15 Regionalligisten.