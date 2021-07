2011 sprach die Rheinische Post mit Alfred Melters über dessen Lieblingsort in Xanten: „Ich liebe Kreuzgänge“, sagte der damals 80-Jährige, der sich zwei Jahre vorher, also 2009, aus der aktiven Kommunalpolitik zurückgezogen hatte. Den Kreuzgang am Xantener Dom nannte er seine Insula pacis – also seine Insel des Friedens. Damals berichtete Melters, dass er sich zweimal wöchentlich dort aufhalte – und zusätzlich dann, wenn wichtige Entscheidungen zu treffen seien oder Hektik abgelegt werden sollte, „denn dort ist der ruhigste Ort in Xanten“, sagte Melters damals.