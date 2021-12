CDU im Oberbergischen Kreis : JU-Vorsitzender im Kreisvorstand

Wipperfürth/Radevormwald Ministerpräsident Hendrik Wüst sprach beim CDU-Kreisparteitag in Wipperfürth. Mit Nicolai Rüggeberg als Beisitzer sitzt nun auch ein Radevormwalder im Kreisvorstand der CDU Oberberg.

Mit seiner ersten Kandidatur überhaupt hat es der 26-jährige Vorsitzende der Jungen Union in der Bergstadt gleich im ersten Anlauf in den Kreisvorstand geschafft. „Und das bei nur zehn Posten, die zu vergeben waren, und insgesamt 13 Verbänden im Oberbergischen Kreis“, lobt der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Gerd Uellenberg das beachtliche Ergebnis seines jungen Parteikollegen. Der ist nämlich auch noch Ratsmitglied und im CDU-Vorstand aktiv.

Der Kreisparteitag der CDU Oberberg, an dem 88 Delegierte aus den Stadt- und Gemeindeverbänden teilgenommen haben, fand am Wochenende in der Alten Drahtzieherei in Wipperfürth statt. Dort wurde Dr. Carsten Brodesser mit 98,66 Prozent der Stimmen in seinem Amt als Vorsitzender bestätigt. Stellvertretende Vorsitzende wurden Thomas Jüngst aus Morsbach, Kathrin Amelung aus Engelskirchen, Jörg Jansen aus Gummersbach und Elisabeth Dusdal aus Marienheide. Zum Schatzmeister wurde Timo Fuchs aus Marienheide gewählt und zum Mitgliederbeauftragten Christian Berger aus Wipperfürth. Zur Pressesprecherin wählten die Delegierten erneut Lydia Tittes aus Wiehl.