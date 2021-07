Testspiel der Regionalliga-Fußballerinnen fällt aus : Jürgen Raab holt Andre Birker ins Budberger Trainerteam

BUDBERG Der Coach hat seinen alten Freund und Bekannten aus früheren gemeinsamen Zeiten beim Bundesligisten FCR Duisburg zum SVB gelotst. Derweil sagte Union Biesfeld die Vorbereitungspartie ab.

Die Fußballerinnen des SV Budberg müssen noch auf ihren ersten Auftritt nach der langen Corona-Pause warten. Das vorgesehene erste Testspiel des Regionalligisten gegen Union Biesfeld fiel aus, weil im Lager des Mittelrhein-Verbandsligisten zwei Covid-19-Verdachtsfälle aufgetreten waren. Budbergs Trainer Jürgen Raab fand‘s zwar schade, konnte mit der Absage aber dennoch gut leben.„Das Training in der Woche war sehr intensiv“, berichtete er, „den chilligen Sonntag hat sich die Mannschaft irgendwie auch verdient.“ Kleines Bonbon obendrauf für den Coach: Raab kam so eher nach Hause, um seine Koffer für den Urlaub zu packen. Am Montag geht’s in die Nähe von Alicante.