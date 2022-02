Umgestürzte Bäume : Etwa 50 Sonsbecker Feuerwehrleute wegen Zeynep im Einsatz

Fahrzeug der Feuerwehr Sonsbeck (Symolbild). Foto: Feuerwehr Sonsbeck

Sonsbeck Sturmtief Zeynep forderte die Feuerwehr Sonsbeck auch noch in der vergangenen Nacht und am Samstagmorgen. Bäume waren umgefallen oder drohten umzufallen. Zwei Straßensperrungen konnten am Mittag aufgehoben werden.

Wie die Feuerwehr Sonsbeck am Samstag mitteilte, wurde die Einheit Labbeck am Freitagabend um 21.29 Uhr alarmiert. Auf der Hammerstraße und auf der Uedemer Straße drohten Bäume in Stromleitungen zu stürzen oder waren bereits umgefallen, berichteten die Einsatzkräfte. Mit Unterstützung der Drehleiter der Feuerwehr Alpen und des zuständigen Energieversorgungsunternehmens seien die Bäume abgetragen worden. Der Einsatz sei gegen ein Uhr in der Nacht beendet worden.

Am Samstagmorgen habe dann die Einheit Sonsbeck um 8:14 Uhr zum Richtersdeich ausrücken müssen, berichtete die Feuerwehr weiter. Dort seien ein umgestürzter Baum beseitigt und ein weiterer Baum, der auf die Straße zu stürzen drohte, gefällt worden.

Foto: ja/Arnulf Stoffel (ast) 4 Bilder Feuerwehren wegen Orkan „Zeynep“ im Dauereinsatz

Damit war die Feuerwehr Sonsbeck während des Sturmtiefs Zeynep insgesamt 17 Mal gefordert. Die anderen Einsätze waren am Freitagnachmittag und Freitagabend gewesen. In der Mehrzahl der Fälle sei es um Bäume gegangen, die umgestürzt waren und Straßen blockierten oder umzustürzen drohten. Vereinzelt seien Dächer oder Gartenhütten beschädigt gewesen. Personen seien nicht zu Schaden gekommen.

Um 17:20 Uhr sei die Einheit Sonsbeck zu einem ersten Sturmschaden auf der Kevelaerer Straße gerufen worden, erklärte die Feuerwehr. Da in kurzer Zeit weitere Einsatzmeldungen eingingen, habe sich der Einsatzleiter dazu entschlossen, die gesamte Feuerwehr Sonsbeck zur Besetzung des Feuerwehrhauses in Sonsbeck zu alarmieren. Von dort aus seien die Einsätze gelenkt worden. Etwa 50 Feuerwehrleute aller drei Einheiten seien im Einsatz gewesen.

Foto: dpa/David Young 18 Bilder So fegte Sturmtief „Zeynep“ über Nordrhein-Westfalen

Die Xantener Straße habe zwischen der Ampelkreuzung und dem Kreisverkehr am Ortsausgang wegen eines Gefahrenbaumes gesperrt werden müssen. Der Baum habe gefahrlos erst nach Abflauen des Sturmes und bei Tageslicht gefällt werden können. Auch die Bernholter Straße in Labbeck sei wegen Gefahrenbäumen gesperrt worden. Am Samstagmittag hätten die Sperrungen der Bernholter Straße und der Xantener Straße aufgehoben werden können.

(wer)