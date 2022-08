Kampf gegen die Trockenheit : Issumer Grüne rufen zum Bäumegießen auf

Issum Die langanhaltende Trockenheit erfordert unterstützende Maßnahmen der Bürger, so die Politiker. Ein Baumkataster soll außerdem dabei helfen, einen Überblick über die Vegetation auf Gemeindegebiet zu bekommen.

Die Trockenheit sorgt dafür, dass viele Bäume schon jetzt ihre Blätter abwerfen. Die Issumer Grünen beobachten das mit Sorge und rufen dazu auf, Straßenbäume zu gießen. Die Pflanzungen in Siedlungsbereichen seien besonders betroffen, weil die Flächen drumherum oftmals verdichtet sind oder sogar versiegelt, wodurch weniger Regenwasser in die tieferen Erdschichten gelangt.

Deswegen appelliere man an „das grüne Herz“ der Issumer Bürger. Wenn der Baum die Blätter „hängen lässt“ oder sich die Blätter braun verfärben, sei dies ein Zeichen für Trockenstress und allerhöchste Zeit etwas zu unternehmen. Wie man möglichst effizient gießt, dazu haben die Issumer Grünen einen Tipp. „Regelmäßig ein paar Eimer oder Gießkannen voll Wasser können das Überleben eines Baums retten“, so Andrea Preuß. „Und lieber einmal pro Woche richtig gießen, als täglich ein bisschen, denn das Wasser muss tief in den Boden eindringen, damit die Baumwurzeln ausreichend versorgt werden.“ Durch die lang anhaltende Trockenheit gelangt die Feuchtigkeit nur schwer in die unteren Schichten, aber genau da muss sie hin, wenn sie die Wurzeln versorgen soll. Warum die Rettung der Bäume so wichtig ist, erklärt Frank Schulmeyer von den Issumer Grünen: „Bäume sind wahre Alleskönner“, sagt er. „Sie speichern Kohlendioxid, produzieren Sauerstoff, spenden an heißen Sommertagen Schatten, kühlen und reinigen die Luft.“