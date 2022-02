Bilanz nach beiden Sturmtiefs : Ylenia und Zeynep bescheren Xantens Feuerwehr etwa 50 Einsätze

Xanten Umgestürzte Bäume, abgeknickte Laternen, ein Wasserschaden: Die Sturm- und Orkantiefs Ylenia und Zeynep forderten auch die Freiwillige Feuerwehr in Xanten. Etwa 50 Mal mussten die Einsatzkräfte an den stürmischen Tagen ausrücken.

Nach den Sturm- und Orkantiefs Ylenia und Zeynep hat die Freiwillige Feuerwehr Xanten eine Einsatzbilanz gezogen. Witterungsbedingt ist sie in den vergangenen Tagen rund 50 Mal gerufen worden. In der Hauptphase seien etwa 85 Feuerwehrkräfte im Einsatz gewesen, vor allem im Stadtgebiet Xanten, wo der Schwerpunkt der Schäden gelegen habe, berichtete die Feuerwehr am Samstag. Der Dienstleistungsbetrieb der Stadt Xanten (DBX) habe die Einsatzkräfte unterstützt und „schnell und umfangreich“ bei Absperrungen geholfen oder diese übernommen. „Erfreulicherweise kam es zu keinen Personenschäden.“ Auf dem Bankscher Weg zwischen Vynen und Wardt sei zwar ein Auto mit einem umgestürzten Baum kollidiert. Der Fahrer sei aber unverletzt geblieben.

Ylenia Das erste Sturmtief erreichte Xanten am Mittwoch und in der Nacht auf Donnerstag. Mit insgesamt fünf Einsätzen sei dieser Sturm glimpflich verkaufen, berichtete die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte hätten sich um umgestürzte Bäumen, abgebrochene Äste und einen Wasserschaden in einem Haus in Xanten gekümmert.