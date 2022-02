Das Orkantief Zeynep hat am Freitag (18. Februar 2022) bis tief in die Nacht hinein die Feuerwehren in Alpen, Rheinberg, Xanten und Sonsbeck in voller Stärke gefordert. In Menzelen stürzte eine mächtige Eiche auf eine Niederspannungsleitung. Zahlreiche Haushalte waren lange Zeit ohne Strom.