Matzerather Wehrleute ziehen Bilanz : Neues Fahrzeug für Löscheinheit – jetzt wird ausgebildet

v.l. Franz-Josef Schuster, der stellvertreter Einheitsführer, Wehrleiter Helmut van der Beek, Manfred Frisch, Manuel Frisch und Einheitsführer Thomas Rolfs. Foto: LE Golkrath-Matzerath

Matzerath Mit großer Freude blicken die Wehrleute der Löscheinheit Golkrath-Matzerath der Feuerwehr Erkelenz auf die Entwicklungen: Das neue Einsatzfahrzeug ist da. Die Wehrleute werden dazu nun ausgebildet, ehe das Fahrzeug in Dienst gestellt werden kann.

In gewisser Weise war der Moment schon historisch: Nach 1989 fuhr kürzlich erneut ein neues Einsatzfahrzeug für die Feuerwehr in das kleine Matzerath hinein. Nach 33 Jahren kann somit für die Löscheinheit Golkrath-Matzerath der Feuerwehr der Stadt Erkelenz eine Art neue Zeitrechnung beginnen: Ersetzt wird nämlich das Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) durch ein Mittleres Löschfahrzeug (MLF), das die Matzerather Kameraden aus dem baden-württembergischen Herbolzheim in die Heimat überführten. Das bekannte Unternehmen Wiss, ein Spezialist für die Herstellung von Norm- und Sonderlöschfahrzeugen, hat für den passgenauen Aufbau des Fahrzeugs für die Einheit Golkrath-Matzerath gesorgt.

Das neue MLF ist das Resultat des umfangreichen Fahrzeugkonzeptes, das Wehrleiter Helmut van der Beek 2015 und 2016 erstellt hat. Das Hauptgerüst des Konzeptes besteht aus fünf Säulen: Informations- und Kommunikationseinheit (IUK)/Führung, Technische Hilfeleistung, Löschwasser-Förderung, Löschwasser-Rückhaltung und Gefahrgut. Die Löscheinheit Golkrath-Matzerath ist innerhalb des Konzeptes in den Fachbereich Gefahrgut integriert, sodass ein entsprechendes Fahrzeug nötig wurde.

Das war auch so etwas wie der wichtigste Tagesordnungspunkt der Versammlung der Löscheinheit unter der Leitung von Einheitsführer Thomas Rolfs. Der Brandoberinspektor machte klar: „Ehe das neue Fahrzeug in den Einsatzdienst übernommen wird, stehen zunächst Unterweisungen und Schulungen auf dem neuen Fahrzeug an.“ Diese stehen nun auf dem Ausbildungsplan der Kameraden. Zu einem späteren Zeitpunkt wird das MLF dann offiziell an die Einheit übergeben, das Fahrzeug geht dann in den Einsatzdienst, bis dahin rücken die Matzerather mit dem TSF aus. Thomas Rolfs sagt: „Das neue Fahrzeug wird die Schlagkraft unserer Einheit deutlich erhöhen.“ In der Tat wird mit dem MLF ein zeitgemäßes Einsatzfahrzeug in den Einsatzdienst gehen.

In der Versammlung ging es auch um Rückblicke: Nach 65 Einsätzen im Jahr 2019 entwickelten sich die Zahlen in 2020 auf 52 und im Jahr 2021 auf 48 Einsätze, die sich in Brand- und Hilfeleistungseinsätze sowie auch Fehlalarme, überwiegend nach Auslösung von Brandmeldeanlagen, gliedern. Auch die Einheit Golkrath-Matzerath war im vergangenen Jahr zur überörtlichen Hilfeleistung nach den Starkregen- und Hochwasserereignissen gerufen worden.