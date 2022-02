Bahnverkehr läuft schleppend : „Zeynep“ fegte über NRW – zwei Todesopfer

Foto: dpa/David Young 18 Bilder So fegte Sturmtief „Zeynep“ über Nordrhein-Westfalen

Düsseldorf/Essen Das Orkantief „Zeynep“ ist am Freitagabend und in der Nacht zum Samstag über NRW hinweggefegt. Zwei Menschen kamen dadurch nach vorläufigen Erkenntnissen ums Leben. Der Bahnverkehr läuft am Nachmittag erst schleppend.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In Nordrhein-Westfalen sind nach bisherigem Stand zwei Menschen durch den Orkan „Zeynep“ ums Leben gekommen. Im Kreis Steinfurt bei Altenberge stürzte auf der Bundesstraße 54 ein Baum auf ein Auto, der 56 Jahre alte Fahrer starb. In Hopsten ebenfalls im Kreis Steinfurt kam ein 17 Jahre alter Autofahrer von der Fahrbahn ab, möglicherweise weil er einem Ast auswich. Dadurch kam sein 17 Jahre alter Beifahrer ums Leben.

Eine weitere Person wurde lebensbedrohlich verletzt, fünf weitere erlitten schwere Verletzungen, wie Innenminister Herbert Reul (CDU) am Samstag mitteilte. Das Unwetter führte demnach zu knapp 300 Verkehrsunfällen. Die Feuerwehr rückte bis Samstagmittag zu über 12.000 Einsätzen aus. „Ich bin mit meinen Gedanken bei den Angehörigen der Unglücksopfer und wünsche ihnen viel Kraft“, sagte Reul.

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) dankte den Einsatzkräften. „Nordrhein-Westfalen wurde in der letzten Nacht und in den frühen Morgenstunden zum zweiten Mal in dieser Woche von einem Sturm kräftig durchgeschüttelt“, sagte der Regierungschef am Samstag bei einer Parteiveranstaltung der NRW-CDU in Essen. Es habe Schäden gegeben und mindestens einen Toten. „Ich danke den Einsatzkräften, die bei Wind und Wetter rausgehen, wenn niemand mehr raus will, die kommen, wenn wir Hilfe brauchen“, unterstrich Wüst.

Mehrere Autobahnabschnitte mussten wegen des Sturms vorübergehend gesperrt werden. In Wuppertal konnte die Schwebebahn am Samstag infolge eines Sturmschadens zunächst nicht fahren. Es seien offenbar technische Komponenten im Sturm beschädigt worden, teilten die Stadtwerke mit.

In Brilon im Sauerland prallte am Freitagabend während des Sturms ein Wagen gegen einen Baum. Dabei wurde der Fahrer in seinem Fahrzeug eingeschlossen. Der 26-Jährige aus Bad Wünnenberg wurde von der Feuerwehr mit hydraulischem Rettungsgerät aus seinem Fahrzeug befreit und schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Sturm beschädigte auch das historische Rathaus in Brilon: Durch die starken Windböen wurde eine Kupferabdeckung an den barocken Giebeln abgerissen.

Im Lichtenauer Stadtteil Kleinenberg im Kreis Paderborn musste ein mit sieben Insassen besetzter Kleinbus am Freitagabend anhalten, als ihm auf einer gesperrten Strecke ein querliegender Baum den Weg versperrte. Als die Insassen aussteigen wollten, krachte ein Baum auf den Bus und begrub ihn unter sich, wie die Polizei mitteilte. Feuerwehrleute mussten die Eingeklemmten, von denen zwei leicht verletzt waren, aus dem Kleinbus bergen. „Das Fahrzeug wurde bis auf Höhe der Türgriffe plattgedrückt“, so die Polizei.

Im Kreis Borken waren allein rund 1000 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk im Einsatz. Neben entwurzelten Bäumen mussten sich die Helfer auch um Gebäudedächer kümmern, die vom Sturm weggerissen wurden. Die Rheinbrücke Emmerich, die die Bundesstraße 220 über den Rhein führt, musste gesperrt werden. Grund waren umgestürzte Gerüstteile, die in die Fahrbahn ragten. Am Samstagmittag wurde die Brücke wieder freigegeben.

In Essen wurde am Freitagabend ein Mann von einem herabstürzenden Dachziegel am Kopf getroffen und schwer verletzt. Nach der Versorgung durch einen Notarzt sei der Patient in eine Klinik gebracht werden, sagte ein Feuerwehrsprecher am Samstag. Insgesamt kam es demnach im Stadtgebiet von Essen zu etwa 200 sturmbedingten Einsätzen. Im Stadtteil Altendorf stürzte ein Baum auf ein Mehrfamilienhaus, verletzt wurde niemand. Die Mieter mussten das Gebäude nicht verlassen. In Altenessen löste sich eine größere Zeltplane und begrub einige abgestellte Fahrzeuge.

In Dortmund wurde ein Café-Gast durch einen umstürzenden Baum leicht verletzt. Von einem Kirchturm stürzte ein großes Kreuz auf ein Auto. Verletzt wurde niemand. In der Landeshauptstadt Düsseldorf verzeichnete die Leitstelle der Feuerwehr bis Samstagmorgen 320 wetterbedingte Einsätze.

In Grevenbroich wurde ein Bauzaun vom Sturm umgeweht, während Passanten daran vorbei liefen. Sie blieben unverletzt, wie die Feuerwehr berichtete. Von einem Einkaufszentrum in der Innenstadt wurden Fassadenteile aus der Verankerung gerissen. Der Bereich wurde gesichert. Dächer wurden abgedeckt, Dachziegel auf die Straße geweht. In Minden stürzte am Freitagabend ein Baum auf eine Straße. Zwei Autos konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallten dagegen. Ein 52 Jahre alter Fahrer wurde leicht verletzt.

In Bedburg-Hau im Kreis Kleve wurde das Flachdach eines Mehrfamilienhauses abgerissen. Dachteile beschädigten vor dem Haus geparkte Fahrzeuge. An einer Lagerhalle riss der Sturm Teile der Dachkonstruktion mit einer Photovoltaikanlage weg.

Eine Bilanz der Sturmnacht wollte die Landesleitstelle der Polizei am Samstagmorgen noch nicht ziehen. Ein Sprecher sagte jedoch, dass gemessen am Funkaufkommen die Lage relativ ruhig gewesen sei, „dafür, dass der Sturm so stark gewütet hat“. In einigen Kommunen kam es zu Stromausfällen, nachdem Leitungen beschädigt worden waren.

Auch am frühen Morgen kam es noch zu Notsituationen. In Mettmann stürzte ein 20 Meter hoher Baum auf ein Auto. Die vier Insassen konnten den im Frontbereich zerstörten Wagen glücklicherweise unverletzt verlassen.

Die Feuerwehr Ratingen berichtete von einem kuriosen Einsatz. An einer Einsatzstelle hatte der Wind eine Sonnenliege in einen Baum geschleudert. Mit einer Drehleiter wurde die Liege aus einer Höhe von sieben Metern wieder heruntergeholt.

Der Bahnverkehr fiel weitgehend aus und kam am Samstag nur schleppend wieder in Gang. Es gebe „weiterhin massive Beeinträchtigungen“, sagte ein Bahnsprecher in Berlin. Fernverkehrszüge könnten in weiten Teilen von NRW noch nicht fahren. Eine Bahnsprecherin in Düsseldorf sagte, auch im Regionalverkehr komme es nach wie vor zu größeren Einschränkungen, aber im Laufe des Tages hätten viele Linien ihren Betrieb wieder aufnehmen können. Auf der Strecke Köln - Düsseldorf - Dortmund könnten erste Züge wieder über Duisburg und Essen fahren. Allerdings müssten diese zwischen Düsseldorf und Duisburg über die Wedau-Strecke geführt werden, was zu Ausfällen und Verspätungen führe.

Insgesamt seien in Deutschland laut Angaben der Bahn mehr als 1000 Bahnkilometer stark betroffen und beschädigt. „Rund 2000 Einsatzkräfte der Deutschen Bahn sind rund um die Uhr unermüdlich dabei, die betroffenen Strecken von Bäumen freizuschneiden, Oberleitungen zu reparieren oder auch beschädigte Oberleitungsmasten wieder instandzusetzen“, sagte ein Bahnsprecher am Samstag in Berlin.

In Krefeld wurde eine Nahverkehrsbahn eines Privatunternehmens nach Angaben eines Feuerwehrsprechers von einem Ast getroffen. Der Stromabnehmer sei derart beschädigt worden, dass der Zug nicht mehr weiterfahren konnte. Die rund 90 Fahrgäste mussten in einen Ersatzzug umsteigen. Auch in Leverkusen stürzte ein entwurzelter Baum auf einen Personenzug. Eine Person wurde verletzt. Die Fahrgäste mussten den Zug verlassen und wurden mit Bussen weitertransportiert.

In Solingen wurde ein Mensch durch herabfallende Dachziegel verletzt, wie ein Stadtsprecher sagte. In Wülfrath fiel am Abend in einigen Stadtteilen der Strom aus. Mülheim stürzten nach Angaben der Feuerwehr mehrere 25 Meter hohe Buchen aus einem Waldstück quer über die Straße und landeten auf Hausdächern. Die Bewohner mussten die Gebäude verlassen. Glück hatte ein Autofahrer in Bottrop: Er blieb laut Feuerwehr unverletzt, als ein großer Ast seinen fahrenden Wagen traf.

In Duisburg pustete der Sturm mehrere riesige Überseecontainer um, die übereinandergestapelt waren. Außerdem wurde ein Impfzelt am Hauptbahnhof zerstört und Teile davon auf die angrenzende Autobahn A59 geweht. Die A59 war deswegen am Abend zwischen Duissern und Zentrum komplett gesperrt. In Dortmund stürzte ein Kreuz von einer Kirchturmspitze und krachte auf ein parkendes Auto. In Kaarst deckte der Sturm rund 100 Quadratmeter eines Hausdachs ab. Allein die Kölner Feuerwehr zählte bis zum Abend mehr als 300 wetterbedingte Einsätze. Die Düsseldorfer Feuerwehr wurde rund 75 Mal wegen Sturmschäden gerufen. Die Autobahn 44 wurde am Freitagmittag zwischen dem Autobahnkreuz Holz und dem Autobahndreieck Jackerath in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf erreichte bis zum Abend rund 290 sturmbedingte Einsätze. Ein instabiles Baugerüst konnten die Einsatzkräfte mittels Spanngurten sichern. Im Stadtteil Benrath löste sich auf etwa 70 Meter das Dach, ein Teil stürzte auf die Straße. Die Feuerwehr Köln arbeitete bis zum Abend mehr als 300 Einsätze ab.

Bei zwei Unfällen mit umgefallenen Bäumen ist am Freitagabend in Neuss ein Mensch verletzt worden. Der Fahrer eines Linienbusses erlitt einen Schock, nachdem im Bezirk Grefrath ein Baum sein Fahrzeug getroffen hatte, wie die Polizei mitteilte. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. An dem Bus der Stadtwerke entstand massiver Sachschaden, wie es hieß.

Bei einem Unfall an der Autobahnabfahrt Büttgen wurde ein fahrender Pkw von einem umstürzenden Baum getroffen. Der Fahrer wurde nur leicht verletzt und konnte seinen Wagen selbst verlassen.

Die Bezirksregierung Arnsberg schickte Schüler gegen Mittag nach Hause. Wegen des erwarteten Sturms sollten Schulen im Regierungsbezirk den Unterricht demnach früher beenden, hieß es.

„In NRW ist die Kaltfront durchgezogen“, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Abend. Auf dem Kahlen Asten habe der Sturm eine Spitzengeschwindigkeit von 120 Stundenkilometern erreicht. In Gütersloh seien Windgeschwindigkeiten von 119, in Köln von 115 Stundenkilometern gemessen worden. Auch am Wochenende bleibt es nach Vorhersage des DWD stürmisch.

Zunächst sind die Unwetterwarnungen für Nordrhein-Westfalen jedoch aufgehoben, der DWD warnt aber weiterhin vor Wind- und Sturmböen. Im Tagesverlauf soll der Wind weiter abnehmen, berichtete der DWD am Samstagmorgen. Für den frühen Abend erwarten die Experten nur noch im Bergland starke Böen der Windstärke sieben. Später am Abend soll der Wind allerdings von Westen her erneut auffrischen. Dann seien verbreitet auch wieder stürmische Böen im höheren Bergland Sturmböen möglich, hieß es. Für Sonntag sagen die Meteorologen frischen Südwestwind mit starken bis stürmischen Böen voraus, im Bergland auch mit Sturmböen.

Lesen Sie hier mehr zu den Auswirkungen von „Zeynep“ in der Region:

(chal/bora/dpa)