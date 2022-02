Verkehrsunternehmen aus Moers : Niag und Look müssen Busverkehr am unteren Niederrhein Schritt für Schritt einstellen

Niag und Look müssen Busverkehr am unteren Niederrhein Schritt für Schritt einstellen

Wegen des immer stärkeren Sturms müssen Niag und Look den Betrieb ihrer Busse am Freitagabend einstellen. Der Schutz der Fahrgäste und des Fahrpersonals habe ganz klar Vorrang, teilte ein Sprecher mit.

Niag und Look hätten den Verkehr so lange wie möglich aufrecht erhalten, um die Fahrgäste sicher an ihr Ziel zu bringen, heißt es. Im Laufe des Tages war es durch den aufkommenden Sturm zunächst nur vereinzelt zu Störungen und Einschränkungen im Liniennetz gekommen.