Energiewende in Alpen : Stream vom Podium Windkraft live aus dem PZ

Alpen Bei der Online-Bürgerversammlung äußern sich neben der Verwaltung auch die Windkraft-Investoren zu ihren Plänen.

Das Kostenpflichtiger Inhalt Online-Forum zum Thema Konzentrationszonen im Flächennutzungsplan der Gemeinde Alpen beginnt am Dienstag, 20. April, um 17 Uhr und wird live aus dem Pädagogischen Zentrum (PZ) ins Netz übertragen. Das hat die Verwaltung mitgeteilt. Den Zugangslink findet man am Vormittag auf der Homepage www.alpen.de und auf der Facebook-Seite der Gemeinde. Aus dem Rathaus werden Bürgermeister Thomas Ahls sowie Volker Schlicht sowie André Enge das komplexe Planverfahren erläutern. Die Investoren für die fokussierten Flächen in Menzelen-West sowie in Bönninghardt wollen ihre Pläne vorstellen. Wer sich zuschaltet, hat die Möglichkeit, Fragen zu stellen oder Stellung zu nehmen. Erfahrungen mit Live-Bürgerforen im Netz hat die Verwaltung bei der Vorstellung der Rossmann-Pläne gemacht.