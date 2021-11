Info-Stelen an Gebäuden : Ein Pfad durch Alpens Geschichte

Alpen Der Förderverein Motte und der Heimat- und Geschichtsverein haben 16 schmucke Info-Tafeln an Gebäuden mit langer Historie für den Ort aufgestellt. Sehr hilfreich war das Alpen-Lexikon.

Initialzündung Nicht alle Gebäude, die Alpen geprägt haben, stehen noch. Dazu gehört die Jugendbug auf dem Schmuhlsberg. Und auch die Traditionsgaststätte Zur Hoffnung, die in der Ortsmitte eine noch offene Wunde hinterlassen hat. Die Abrisspläne hatten den Anstoß für die Geschichtstafeln gegeben. Investor Rossmann hat zugesichert, dass in der Fassade künftig eine Tafel an den Gasthof erinnern wird.

So bewarb sich der Verein in enger Absprache mit dem HVV bei Leader um Unterstützung für das Projekt. Anfang Mai kam der Zuwendungsbescheid: So ging’s „ran an die Arbeit“, um das Projekt bis Ende November komplett fertigzustellen und auch abrechnen zu können. Das war eine Bedingung des Fördergebers.

Der Kreis der Bilderweg-Gruppe im Vorstand des Fördervereins Motte wurde um einige Mitglieder erweitert. So wurden Bilder und Texte zusammengetragen und die Geschichtstafeln in vielen Arbeitsstunden fertiggestellt. Einen ganz besonderen Dank richten Christian Lommen vom Förderverein und HVV-Vorsitzender Franz-Josef Spölmink an die Arbeitsgemeinschaft Alpen-Lexikon unter der Federführung von Dieter Schauenberg, auf dessen großen Fundus an Wissen und Texten der Verein zurückgreifen konnte und durfte. Nachdem sämtliche Vorarbeiten geleistet waren, wurden die von einem Grafiker entworfenen Stelen aus Edelstahl bei einem in der hiesigen Region ansässigen Metallbetrieb in die Fertigung gegeben. Zwischenzeitlich stehen die 16 Säulen nun an ihrem Platz und erläutern dem Betrachter, wo er gerade steht. Dabei leistete der Bauhof der Gemeinde wertvolle Hilfe.