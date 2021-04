Vollsperrung der Marienbaumer Straße : Ersehnte Sanierung der Ortsdurchfahrt Labbeck beginnt

Die Marienbaumer Straße in Labbbeck ist in einem schlechten Zustand (Archivfoto). Foto: Fischer, Armin (arfi)

Sonsbeck-Labbeck Die Marienbaumer Straße in Sonsbeck-Labbeck wird ab kommenden Montag für den Durchgangsverkehr gesperrt. Straßen NRW saniert die Asphaltdecke. Darauf haben die Anwohner lange gewartet.

Der Landesbetrieb Straßen NRW beginnt in Sonsbeck-Labbeck mit der von den Anwohnern lang ersehnten Fahrbahndecken-Sanierung der Ortsdurchfahrt. Für die Arbeiten wird von Montag, 19. April, 7 Uhr bis Donnerstag, 22. April, 16 Uhr, die L 77 zwischen Marienbaumer Straße/Birkenweg und Dassendaler Weg für den Durchgangsverkehr voll gesperrt. Auch die Zufahrten zur L 77 über die Straßen Rosentalweg, Am Tüschenwald, Am Haselbusch und Schulstraße sind nicht befahrbar.