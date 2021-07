Hans-Böckler-Straße in Dinslaken : Sanierung der Fenwärmeleitung behindert Verkehr

Hans-Böckler-Straße in Dinslaken

Dinslaken Dinslakener sind Baustellen gewohnt. Ab 2. August gibt es eine neue auf der Hans-Böckler-Straße. Verkehrsteilnehmer müssen sich auf ein weiteres Nadelöhr einstellen.

Verkehrsteilnehmer erwartet ein weiteres Nadelöhr in der Dinslakener Innenstadt. Die Fernwärmeversorgung Niederrhein führt in den kommenden 12 Monaten umfangreiche Sanierungsarbeiten an der Fernwärmeleitung entlang der Hans-Böckler-Straße durch.