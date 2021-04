Rent a Scout : Sonsbecker Pfadfinder für lästige Arbeiten zu mieten

Die Sonsbecker Pfadfinder nehmen lästige Alltagsarbeiten an, dazu zählt auch das Unkrautjäten. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Sonsbeck Mit der Aktion Rent a Scout – Miete einen Pfadfinder wollen die Jugendlichen aus Sonsbeck Geld für das Weltpfadfindertreffen 2023 in Südkorea sammeln. Wegen der Corona-Auflagen gibt es einige Dinge zu beachten.

Sie buddeln und pflanzen, sie waschen und streichen, sie erledigen all die Arbeiten, die anderen lästig sind. Die Sonsbecker Pfadfinder bieten in diesem Jahr wieder die Aktion „Rent a Scout – Miete einen Pfadfinder“ an. Dabei können die Jugendlichen für diverse Arbeiten rund um Haus und Garten angefordert werden. Unter Einhaltung der Corona-Schutzauflagen und gegen eine Spende nehmen sie den Job in Angriff.

Ziel ist, mit der Aktion Geld für das sogenannte World Scout Jamboree (WSJ) im Jahr 2023 zu sammeln. Das alle vier Jahre stattfindende Weltpfadfindertreffen ist ein Höhepunkt für die Stammesmitglieder und führt stets in andere Länder. Die Sonsbecker waren schon in Japan und Schweden dabei. 2019 ging es für 20 Pfadfis über den Atlantik zum World Scout Jamboree in den USA. „Die Teilnehmer müssen zwischen 14 und 17 Jahre alt sein, das heißt, dass jeder Pfadfinder nur einmal in seinem Leben als Teilnehmer mitfahren kann“, erklärt Stephanie Lokotsch, die den Jamboree-Trupp betreut. Das nächste Welttreffen ist 2023 in Südkorea geplant. Das Problem: So eine Reise kostet viel Geld, und die meisten Aktivitäten der Pfadfinder müssen seit Ausbruch der Pandemie ruhen.

Um trotzdem jedem Scout die Teilnahme zu ermöglichen, wollen die Sonsbecker mit der Aktion „Rent a Scout“ Spenden sammeln. „Für die Kinder ist es immer schön, selbst anzupacken, um ihr Ziel erreichen zu können“, sagt Organisatorin Lokotsch. Lukrative Großaufträge wie in den vergangenen Jahren, beispielsweise Kellner-Jobs bei Festen oder der Aufbau einer eigenen Autowaschstraße, sind diesmal allerdings nicht möglich. „Um die Corona-Schutzauflagen einzuhalten, können nur Aufträge angenommen werden, die jeweils ein bis zwei Pfadfinder allein bewältigen können“, verdeutlicht Lokotsch. „Aber vom Unkrautjäten bis zum Aufräumen der Garage gibt es ja auch da genügend Spielraum.“