Landesweites Pilotprojekt : Polizei im Kreis Wesel erfasst Unfälle jetzt mit einer App

Kreis Wesel Wenn die Polizei zu einem Unfall gerufen wird, fällt für sie auch Schreibkram an. Mit einer App auf dem Smartphone soll sie künftig ohne Papier auskommen. Wie das in der Praxis funktioniert, wird auch im Kreis Wesel getestet.

Das Land testet die Unfallaufnahme per App zunächst in vier Polizeibehörden, unter anderem im Kreis Wesel, aber auch in Dortmund, Recklinghausen und Borken. Die Beamten setzen dafür das Programm mViVA Erfassung ein. Im Kreis Wesel würden zunächst Polizistinnen und Polizisten in Moers und Dinslaken mit der App arbeiten, teilte das NRW-Innenministerium mit. „Dieser Personenkreis wird nach und nach erweitert.“ Die Beamten seien vorher eingewiesen worden. Im Sommer soll das Smartphone-Programm flächendeckend in ganz NRW eingeführt werden.