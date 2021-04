Forderung der Grünen : Xantens Winterdienst soll von Streusalz auf Sole umsteigen

Xanten im Winter setzt auch die Stadt Xanten Streusalz ein, um die Straßen bei Eis und Schnell befahrbar zu machen. Künftig soll sie stattdessen Sole einsetzen, fordern die Grünen. Aus mehreren Gründen.

Zwar sorge Salz im Winter zuverlässig dafür, dass Eis und Schnee auf den Straßen schmelze und Unfälle verhindert würden, schreiben die Grünen in ihrem Antrag. Aber das Streusalz richte „enorme Schäden“ an Gebäuden, Fahrzeugen und Straßenbelägen an. „Noch gravierender sind die ökologischen Folgen.“ Streusalz gelange mit dem Schmelzwasser ins Erdreich und werde von den Pflanzen aufgenommen. Die Chloride lagerten sich an Blatträndern und Zweigspitzen ab und führten zu den typischen Randnekrosen, braunen Verfärbungen. Die Folgen seien ein späterer Blattaustrieb bei Bäumen, kahle Baumkronen im Sommer und frühere Verfärbungen im Herbst. Auch Sträucher und kleinere Pflanzen würden geschädigt oder stürben ab. „Die Salzeffekte ähneln Trocknungsschäden, weil die Gewächse nicht mehr genug Wasser aufnehmen können.“ Auch zahlreiche Kleinlebewesen hätten in den versauerten Böden keine Überlebenschance.