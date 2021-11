Schriftzug vor der Burggemeindehalle : Diskussionen von Gemeinde und Klimaaktivisten

Brüggen Wer soll die Reste des Schriftzugs „der Silberahorn ist gold wert“ vor der Burggemeindehalle entfernen? Dazu haben die Gemeinde und die Verursacher, die Gruppe „Parents for Future Kreis Viersen“ unterschiedliche Auffassungen.

In der Nacht zu verangenem Montag hatten zunächst Unbekannte einen Slogan vor der Burggemeindehalle und vor dem Silberahorn aufgesprüht. Die Verwaltung hatte eine Frist gesetzt, innerhalb derer sich Verursacher melden , für die Reinigung der Flächen sorgen und die Namen der Verantwortlichen nennen sollten. Unter diesen bedingungen wollte die Gemeinde auf eine Anzeige wegen Sachbeschädigung verzichten. Die Gruppe „Parents for Future Kreis Viersen“ erklärte sich, wollte aber die Verursacher nicht nennen; die Gemeinde erstattete Anzeige. „P4f“ widersprechen dem Vorwurf der Sachbeschädigung, da nicht haltbare Sprühkreide verwendet worden sei. Die Schrift vor dem Baum haben sie vollständig entfernt. Vor der Halle sind noch Reste, um die jetzt diskutiert wird. „Die ,Parents for Future’ haben am Donnerstag einen Reinigungsunternehmer beauftragt, sich die Lage vor Ort anzusehen und ein Angebot für die Entfernung der Reste abzugeben“, so eine Erklärung per E-Mail. Er habe es gut gemeint und sei zum Rathaus durchgegangen, um mit einem Mitarbeiter der Gemeinde zu sprechen. Nach gemeinsamer Besichtigung habe er ein Angebot über 100 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer abgegeben und die direkte Entfernung angeboten. Dies sei abgelehnt worden, da die Anzeige bereits erstattet sei und die Stadt die Reinigung selbst beauftragen wolle. Dass sich gleichzeitig eine bedrohliche Lage an der Gesamtschule entwickelte, habe niemand vorhersehen können.