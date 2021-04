Regionale Förderung : Leader sucht neue Person für Regio-Management

Kristin Hendriksen (links) bleibt dem Regionalmanagement erhalten, ihre Kollegin Beate Pauls, die mit ihr das Projekt aufgebaut hat, wechselt in die Sonsbecker Verwaltung. Foto: Fischer, Armin (arfi)/Fischer, Armin (afi)

Alpen In der Leader-Arbeitsgemeinschaft (LAG) Niederrhein: Natürlich lebendig kommt Bewegung. Alpen will weitermachen und im Regionalmanagement wird eine Stelle frei.

Der Haupt- und Finanzausschuss hat keinen Zweifel an seiner Bereitschaft erkennen lassen, den Leader-Prozess für die Region „Niederrhein: Natürlich lebendig“ zur Stärkung des ländlichen Raumes mit den Nachbarkommunen Rheinberg, Sonsbeck und Xanten weitergehen zu wollen. Bürgermeister Thomas Ahls räumte anfängliche bürokratische Schwierigkeiten ein, die zu großer Zurückhaltung möglicher Projektträger geführt hätten. Doch inzwischen sei das Programm „auch bei der Bevölkerung gut angekommen“ – nicht zuletzt durch Leuchtturmprojekte wie den Wald­erlebnispfad am Spielplatz auf der Bönninghardt (wir berichteten ausführlich). Zuletzt habe auch der mit rund 180.000 Euro gefüllte Topf für „Kleinformate“, die Vereine und Initiativen auf den Weg bringen möchten, für zusätzliche Belebung gesorgt.

Die Fraktionen betrachteten die Leader-Arbeit grundsätzlich als gewinnbringend für das Leben in der Region. SPD-Sprecher Armin Lövenich wunderte sich allerdings, dass ein Viertel des Budgets für Managementkosten (780.000 Euro von 2016 bis 2022) anfallen. „Das ist schon heftig“, pflichtete ihm der Bürgermeister bei.

Unterdessen ist eine Stelle im Regionalmanagement, das im Rathaus Sonsbeck angesiedelt ist, ausgeschrieben worden. Regionalmanagerin Beate Pauls, wie ihre Kollegin Kristin Hendriksen seit 2016 von Beginn an dabei, scheidet aus, so dass nun ihre Nachfolge geregelt werden muss. Beate Pauls verändert sich beruflich, räumlich allerdings kaum. Sie arbeitet weiter im Sonsbecker Rathaus, in dem sie sich erfolgreich auf die Stelle als stellvertretende Fachbereichsleiterin Personal und Service beworben hat. Wann sie ihr neues Büro bezieht, hänge auch davon ab, wie schnell ihre Nachfolge bei Leader geregelt werden könne, sagt sie.