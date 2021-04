Behörde will auf Bundesgesetz warten : Kreis Wesel hält Corona-Regeln für ausreichend

Kreis Wesel Obwohl die Infektionszahlen steigen, will man in der Kreisverwaltung das neue Bundesgesetz abwarten. Man werde nicht selbstständig neue Maßnahmen ergreifen, hieß es.

(her) Welche Regeln wann wo inwiefern gelten, das durchdringt bei Leibe nicht mehr jeder. Haben die Geschäfte geöffnet oder geschlossen, braucht man einen Test, gibt es Click & Collect oder Click & Meet, gilt in Emmerich das gleiche wie in Wesel und in Moers das gleiche wie in Duisburg? Die Lage der Corona-Regeln in Nordrhein-Westfalen ist, auch nach sorgfältigem Studium, unübersichtlich. Abhilfe soll die Novelle des Infektionsschutzgesetzes auf Bundesebene schaffen, die zwar im Grunde bloß die bereits geltenden Regeln normiert, aber für alle Länder, Kreise und Städte mit entsprechender Inzidenzzahl verbindlich macht.