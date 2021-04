Inklusive Motorradtour in Sonsbeck :  Jumbo Run auf 2022 verschoben

Sonsbeck Bei der inklusiven Motorradtour des Unternehmens Zündkerze aus Sonsbeck fahren jährlich rund 700 Menschen mit und ohne Behinderung zusammen los. Wegen der Pandemie muss die Ausfahrt weiter pausieren.

Sie wären gerne wieder gefahren, hätten sich und ihren Beifahrern den Fahrtwind um die Nase wehen lassen, sich wieder in den Arm genommen, geklönt und gelacht. Doch auch der Jumbo-Run, die inklusive Motorradausfahrt für und mit Menschen mit Behinderung des Unternehmens Zündkerze, muss wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr schon zum zweiten Mal abgesagt werden.

Wie vielen anderen Veranstaltern ist auch dem Zündkerze-Team die Entscheidung nicht leicht gefallen. Zwar stelle die inklusive Motorradausfahrt trotz der rund 700 Personen, die jedes Jahr am letzten Samstag im Juni von Sonsbeck aus losfahren, keine Großveranstaltung im eigentlichen Sinne dar. Sie betreffe aber zahlreiche Personen aus Risikogruppen, erklärt das Unternehmen Zündkerze. „Wir hatten wirklich große Hoffnung, dass es in diesem Jahr klappt, hatten schon viel überlegt und organisiert. Leider ist aufgrund der aktuellen Lage eine sichere Planung einer solchen Veranstaltung jedoch nicht machbar“, sagt Gregor Joosten vom Zündkerze-Team. „Aber es besteht die große Hoffnung, dass wir uns bei der nächsten Ausfahrt am Samstag, 25. Juni 2022, in ,Sonsbike’ gesund und munter wiedersehen.“