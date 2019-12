Triathlon : TTR verstärkt sich für die Liga-Saison

Rheinberg WM-Teilnehmer Jens Gosebrink und Christoph Müller schließen sich dem Rheinberger Verein an.

Jens Gosebrink und Christoph Müller werden in der kommenden Saison für das Triathlon Team Rheinberg an den Start gehen. So waren auch die zwei „hochkarätigen Neuzugänge“ ein Thema auf der Weihnachtsfeier des Vereins. Zum „Sportler des Jahres“ wurde unterdessen Fernando Concha gewählt.