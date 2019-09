Triathlon : Rheinberger bejubeln nächsten Aufstieg

Alexander Panknin (links) gehört der Landesliga-Mannschaft an. Foto: Verein

Rheinberg Bastian Mosters, Alex Kaffka, Alex Panknin und Klaus Niklas machten in Ratingen den Verbandsliga-Aufstieg perfekt.

Nach dem Aufstieg der ersten Mannschaft hat auch die „Zweite“ des Triathlon Team Rheinberg anstoßen dürfen. Das Landesliga-Quartett des Vereins gewann in Ratingen über die Olympische Distanz mit der Platzziffer 40.

Bastian Mosters ging als zweitschnellster Schwimmer nach 15 Minuten in die Wechselzone. Auf dem Rennrad war er ebenfalls schnellster Rheinberger, beim abschließenden Lauf über zehn Kilometer dann aber Alexander Kaffka nicht zu halten. Nach der Hälfte der Distanz hatte er bereits seine Vereinskollegen überholt.

Am Ende fehlte ihm eine Minute für den Gesamtsieg der Liga-Einzelwertung. Kaffka wurde Zweiter in 2:07:57 Stunden. Es folgten Alex Panknin (2:09:51), Mosters (2:11:28) und Klaus Niklas (2:17:03). Die Mannschaft stiegt als Tabellenzweiter in die Verbandsliga auf. Fernando Concha startete in Ratingen beim Triathlon über 76,5 Kilometer (1,5/60/15). Es war für ihn der letzte Formcheck vor der Weltmeisterschaft auf Hawaii. Er wurde in 3:02:07 Stunden Gesamtdritter.

Zudem waren Mitglieder des TTR in Wesel dabei. Sascha Hubbert sicherte sich in 1:50:19 Stunden als Zweiter einen Podestplatz. Peter Meulmann (M40) landete auf Platz 30 in 2:26:49 Stunden. Er war siebeneinhalb Minuten schneller als im vergangenen Jahr.

Jens Gardemann zog es in den Norden Deutschlands zum Islandman auf Norderney. In 1:17:42 Stunden kam er über die Sprintdistanz (0,5/20/5) auf Platz fünf in der Altersklasse 30. „Das Schwimmen war die Hölle bei rauer See mit viel Wellenschlag und starkem Wind“ resümierte Gardemann.

(put)