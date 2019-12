Kraftsport : Ein Muskelpaket wird Deutscher Meister

Xanten Er hat monatelang hart trainiert und auf Kalorien verzichtet, um auf der Bühne zu glänzen. Lucas-Alexander Guido ist einer der besten Bodybuilder Deutschlands. Der 26-Jährige will Profi werden.

Er hatte mächtig Durst nach dem Titelgewinn. „Todesdurst“ sogar. Einen halben Liter Orangensaft spülte der 26-Jährige hastig seine Kehle hinunter. Auf ex. Vor seinem großen Wettkampf hatte der Sport-Ökonomie-Student 36 Stunden lang nichts getrunken. Verzicht üben ist Teil der Vorbereitung eines Bodybuilders. 2014 fing Lucas-Alexander Guido mit dem Kraftsport an. Im Winter 2019 setzte er sich die Krone auf, wurde internationaler Deutscher Meister im Mittelgewicht.

Xanten, Fitness-Arena. Es ist einer dieser grauen Tage, an denen der Regen nicht aufhören will. Lucas-Alexander Guido grinst übers ganze Gesicht und nippt an seiner Tasse Cappuccino. Das Schiedwetter kann seiner guten Laune nichts anhaben. Der gebürtige Moerser hat sein großes Ziel erreicht, auf das er unzählige Stunden hin gearbeitet hatte. Im RuhrCongress Bochum sicherte sich der viermalige NRW-Meister den DM-Pokal in der Gewichtsklasse bis 80 Kilogramm. Der Weg dahin war lang, verbunden mit vielen Entbehrungen. In den letzten Tagen vor dem Wettkampf „bin ich wie ein Zombie durch den Alltag gelaufen“.