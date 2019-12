Interview Heiner Gesthüsen : „Team wird im Sommer weiter verjüngt“

SONSBECK Der Fußball-Abteilungsleiter des SV Sonsbeck zieht eine Zwischenbilanz und schaut bereits nach vorne.

Hinter der Landesliga-Elf des SV Sonsbeck liegt ein Wechselbad der Gefühle. Nach dem guten Saison-Start folgte ab dem achten Spieltag eine lange Durststrecke mit sechs sieglosen Spielen. Das Team um Trainer Heinrich Losing fing sich am Ende der Hinserie wieder. Heiner Gesthüsen, der Fußball-Abteilungsleiter, sieht die Truppe auf dem richtigen Weg. Den zwei Sonsbeckern, die in der Winterpause gehen, ist er nicht böse.

Gesthüsen Der Kader könnte etwas breiter aufgestellt sein. Die Kader-Planung vor der Saison war jedoch alles andere als einfach, da wir noch nicht wussten, in welcher Liga wir antreten würden. Zudem war noch nicht absehbar, dass einige Akteure beruflich so stark eingespannt sein würden. Zum Glück sind wir von größerem Verletzungspech verschont geblieben.

Gesthüsen Natürlich würden wir gerne noch den ein oder anderen Platz in der Tabelle nach oben gutmachen. Aber die Liga ist sehr ausgeglichen. Am Anfang waren wir oben dabei, dann sagten uns viele schon den Abstiegskampf voraus, jetzt bewegen wir uns im gesicherten Mittelfeld. Wir können das alles realistisch einschätzen und machen uns nicht verrückt.

Gesthüsen Wir werden unseren Weg konsequent weitergehen. Sicherlich wird das Team im Sommer noch weiter verjüngt werden. Wir halten an unserer Strategie fest, mit jungen, talentierten und ehrgeizigen Spielern zu arbeiten. Wir möchten erste Anlaufstation für die Spieler sein, die sich weiterentwickeln und den nächsten Schritt gehen möchten. So können wir bei Trainingsqualität und Infrastruktur punkten. Finanziell gesehen gibt es womöglich woanders attraktivere Angebote für die Spieler.

Gesthüsen Sie hatte zu Beginn der Saison einige Probleme, weil unter anderem Spieler aufgrund des schmalen Kaders dauerhaft in der ersten Mannschaft helfen mussten. Das Team hat sich aber gefangen, gut und hart an sich gearbeitet und gezeigt, dass sehr viel Qualität in ihm steckt. Zudem ist es als sehr positiv zu bewerten, dass Spieler wie Klaus Keisers oder Timo Evertz den Sprung in den Landesliga-Kader geschafft haben – und dort sicher ihre Zukunft haben werden.