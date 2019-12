Seit 20 Jahren beim TuS Borth : Mit Urgestein Enk die Klasse halten

Rheinberg-Borth Bereits im Alter von acht Jahren schnürte Tobias Enk beim TuS Borth zum ersten Mal seine Fußballschuhe. Die Treue hat er dem Verein bis heute gehalten. Nun hoffen der 28-Jährige und sein Trainer Frank Misch auf den Klassenerhalt in der Kreisliga A.

Als der TuS Borth vor gut sechs Monaten nach sieben Jahren die lang ersehnte Rückkehr in die Kreisliga A schaffte, wurde ausgiebig gefeiert. Und vor dem Saisonstart nahm sich die Mannschaft einiges vor: Zur Winterpause mit 20 Punkten vor den Abstiegsrängen liegen, so lauteten die intern gesetzten Ziele. „Die haben wir zur Hälfte erreicht. Wir stehen zwei Punkte über dem Strich“, sagt Kapitän Tobias Enk. Mit 14 Zählern aus 17 Spielen können die Borther gut leben, doch der Trainer warnt. „Wir sind guter Dinge. Die Mannschaft hat das Potenzial. Aber es ist auch noch viel Luft nach oben“, berichtet auch Borth-Trainer Frank Misch, der sich selbst als extrem akribischen Coach sieht.

Vor allem das große Verletzungspech in der Defensive zwang Misch immer wieder zu Veränderungen in seinem Team. Denn gerade die eingespielte Viererkette war das große Prunkstück der Aufstiegssaison. Die langen Ausfälle von Finn Tammer und Domenik Janßen machten sich demnach schnell bemerkbar. Und auch Kapitän Enk konnte vier Wochen nicht mitwirken. 50 Gegentore kassierte der TuS. Das schmeckt dem Trainer natürlich nicht.

Doch nicht nur die Anfälligkeit in der Defensive bereitete dem Trainer einige Bauchschmerzen. In den entscheidenden Spielen gegen die direkte Konkurrenz aus Millingen oder Scherpenberg haperte es teilweise auch an der richtigen Einstellung. In der vergangenen Saison schaffte es Misch mit seiner Motorsägen-Rede bundesweit in die Medien. „Das kann ich natürlich nicht jedes Mal machen. Eine gewisse Eigenmotivation ist notwendig“, so Misch.