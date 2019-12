Jugendfußball : A-Junioren hängen weiter in der Luft

Kreis Im Fußball-Kreis Moers wird sich erst Mitte Januar klären, in welchem Modus die Mannschaften der Leistungsklasse weiterspielen. Derweil wird über die Einführung einer neuen Liga nachgedacht.

Für den 15. Februar ist der erste Leistungsklassen-Spieltag der A-Junioren in 2020 angesetzt. Mehr wissen die Nachwuchsfußballer und Trainer der zehn Mannschaften bisher nicht. Weiterhin steht nicht fest, in welchem Modus die Punkte in der Rückserie verteilt werden. Gibt’s eine Meister- und Abstiegsrunde oder spielt wieder „jeden gegen jeden“? Klarheit wird’s frühstens am 16. Januar bei der Winter-Arbeitstagung in Homberg, zu der der Kreis-Jugendausschuss (KJA) eingeladen hat, geben.