Hospiz Haus Sonnenschein : Landrat Müller lobt Hospiz-Team bei Besuch

Rheinberg Der Chef der Kreisverwaltung beendete seine „Demografietour“ durch den Kreis Wesel in der Rheinberger Einrichtung.

Zum Abschluss seiner Demografietour unter dem Titel „Ein ganzes Leben lang im Kreis Wesel“ hat Landrat Ansgar Müller das Hospiz Haus Sonnenschein in Rheinberg besucht. Begleitet wurde er von Schülerinnen und Schülern der Berufsfachschule für Pflege und Gesundheit des Kreises Wesel, Schulleiter Gernot Mangold und dessen Stellvertreterin Ramona Reinfeld.

Die Berufsfachschule sammelt jedes Jahr in der Adventszeit mit einem Buffet und einer Tombola Geld für soziale Projekte. Die Hälfte des diesjährigen Erlöses, rund 280 Euro, übergaben zwei Abgesandte der engagierten Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit dem Landrat als Spende an Hospizleiterin Beate Bergmann. Diese revanchierte sich mit einer Führung durchs Haus und klärte über den Arbeitsalltag in einem Hospiz auf.