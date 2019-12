Basketball bei den Xanten Romans : Nach der Weihnachtsfeier ist vor dem Weihnachtscamp

Xanten Zum ersten Mal haben alle Mini-Basketballer der Xanten Romans eine gemeinsame Weihnachtsfeier veranstaltet. Nach den Feiertagen wartet nun noch ein Camp auf die Jugendbasketballer.

Xanten (RP) Zum ersten mal haben Minibasketballer der Xanten Romans ihre Weihnachtsfeier gemeinsam gestaltet. Der Zulauf an Grundschulkindern und Schülern der fünften und sechsten Klassen hält unvermittelt an. Deshalb bieten die Romans mittlerweile je eine U8, U10 sowie je ein Jungen- und Mädchen-Team im Bereich U12 an.

Während der Weihnachtsferien veranstalten alle Minibasketballer zudem ein gemeinsames Basketballcamp, zu dem auch Kinder eingeladen sind, die nicht dem Verein angehören. Trainiert wird am Samstag, 28.12., von 10 bis 14 Uhr in der Turnhalle der Hagelkreuzschule in Lüttingen und am Sonntag, 29.12. in der Turnhalle an der Landwehr. Weitere Infos bei Tim Schreurs unter tim.schreurs@xanten-romans.de.