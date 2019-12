Tischtennis : Kein Rheinberger Befreiungsschlag

Manfred Müller vom TuS 08 Rheinberg II blieb in den letzten beiden Spielen in diesem Jahr ohne Punktgewinn. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Rheinberg/Xanten Zum Ende der Hinrunde musste die Verbandsliga-Mannschaft zwei weitere deutliche Niederlagen einstecken. Auch für die Borther Bezirksliga-Herren endete der Doppel-Spieltag ohne Erfolgserlebnis.

Rheinbergs „Zweite“ hat sich als Tabellenvorletzter in die Winterpause verabschiedet. Millingen II steht noch einmal in 2019 an den Tischen.