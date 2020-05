Interview mit Trainer Falko Gaede : „Wir werden es noch krachen lassen“

Falko Gaede, der Coach der Männer-Mannschaft, verabschiedete sich mit dem Landesliga-Aufstieg vom TuS Xanten. Er hob den Zusammenhalt in der Truppe hervor. Und der 40-Jährige hat noch eine Botschaft an die Anhänger.

Falko Gaede hat die Handballer des TuS Xanten erstmals in der Vereinsgeschichte in die Landesliga geführt. Feiern konnte der Trainer den Erfolg mit seiner Mannschaft wegen der Corona-Krise nicht. Auch sein „Abschiedsspiel“ in heimischer Halle fiel flach. Gaede hört nach fünf Jahren in Xanten auf. Am 2. Mai hätte er letztmals an der Seitenlinie gestanden. Er hebt den Zusammenhalt in der Truppe hervor. Und eine Botschaft an die Anhänger will der 40-Jährige noch loswerden.