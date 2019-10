Sportpolitik in Rheinberg : Tiefe Gräben im Stadtsportverband

Voller Körpereinsatz auf dem Rasen in Borth: In dem viel kritisierten Modernisierungskonzept wird auch die Anlage des TuS Borth erwähnt. Ein Großspielfeld ist darin nicht mehr vorgesehen. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Rheinberg Drei Vorstandsmitglieder des SSV Rheinberg konkretisieren ihre Kritik. Für sie gibt’s nur eine Lösung: Neuwahlen.

Der Vorstand des Rheinberger Stadtsportverband (SSV) ist zerstritten. Zu verschiedenen sind die Meinungen zur Modernisierung der Sportstätten. Drei Mitglieder streben mit Nachdruck eine außerordentliche Versammlung mit Neuwahlen an. Clemens Brune, beim SSV für die Finanzen zuständig, und die Beisitzer Matthias Schmitz sowie Rolf Rothgang wollen nicht mehr mitarbeiten. Es sei keine Vertrauensbasis mehr vorhanden. Im Zentrum ihrer Kritik stehen der SSV-Vorsitzende Ulrich Hecker sowie seine Stellvertreter Peter Houcken und Burghard Kretschmer. Die drei Funktionäre hatten einen Entwurf zur Sportstätten-Modernisierung vorgestellt, der vor allem in Borth, Millingen, Ossenberg und Orsoy überhaupt nicht gut ankam.

Eine Woche ist es her, dass Houcken, Hecker und Kretschmer die Ideen für den Stadtsportverband vorgestellt hatten. Was sie verschwiegen: Nicht der gesamte SSV steht hinter dem Diskussionsentwurf, der massive Einschnitte für vier Ortsvereine zur Folge hätte. So würde es in Borth, Ossenberg, Millingen und Orsoy nur noch Kunstrasen-Kleinspielfelder geben. Rothgang, Brune sowie Schmitz lehnen das Konzept mit zwei Schwerpunktanlagen ab und wollen, dass die Fußballer auch in Zukunft in den vier Orten auf Großspielfeldern kicken. Die drei Vereinsvertreter fühlen sich von ihren SSV-Kollegen bewusst getäuscht. Sie kritisieren auch den Umgang untereinander.