Ferienprogramm für 600 Rheinberger Kinder : Das Zirkuszelt steht – der Ferienalarm kann beginnen

Das Zelt des Circus for Kids Rondel steht am Pulverturm. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Rheinberg Das Zelt steht am Pulverturm, viele Helfer haben am Samstag beim Aufbau mit angepackt. Nun kann der Circus for Kids Rondel den Rheinberger Ferienalarm eröffnen.

In vier jeweils einwöchigen Durchläufen werden René Ortmann und sein Team – insgesamt 14 Leute – insgesamt 600 Mädchen und Jungen zu Zirkusartisten ausbilden. Pro Woche 150 Teilnehmer – das habe es bisher in vielen Jahren Ferienalarm-Zirkus noch nicht gegeben, versichert Stadtjugendpflegerin Babette Heimes: „Wir mussten sogar noch rund 80 Kindern eine Absage erteilen“, sagte sie bedauernd. „Mehr geht einfach nicht.“ Noch eine Woche länger könne der Zirkus nicht in Rheinberg bleiben. Und auch bei den Rheinbergern sind die personelen Kapazitätsgrenzen erreicht. Die Abschlussvorführungen finden an den kommenden vier Freitagen jeweils freitags um 15 und um 19 Uhr statt.

(up)