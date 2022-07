Gastronomie in Rheinberg : Im Café Monami gibt’s Burger

Serhan Barman hat das Ladenlokal neu gestaltet. Der 31-Jährige freut sich auf die Eröffnung. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Serhan Barman eröffnet ein Lokal am Rheinberger Annaberg. Der 31-jährige Rheinberger bietet an der Römerstraße Burger und Baguettes, aber auch Kaffee und Kuchen an.