Lob im Rheinberger Jugendhilfeausschuss : Ferienalarm kostete die Stadt nur 30 Euro

Rheinberg In der Sitzung des Jugendhilfeausschusses gab es Lob für die Durchführung des vierwöchigen Ferienzirkus-Programms im Sommer. Erstmals wurde am Pulverturm trainiert und aufgeführt.

Vier Wochen lang fand der Ferienmitmachzirkus für Kinder erstmalig am Pulverturm und nicht an der Grundschule am Annaberg statt. Von Montag bis Freitag trafen sich in die Kinder auf dem Gelände und im Gebäude der Schule, um für die Zirkusvorstellungen am Freitagabend zu trainieren. Zusätzlich nutzten in der zweiten und dritten Woche Kinder nach einer Zirkuswoche das Angebot eines einwöchigen Ausflugsprogramms im Zuff. Geplant war, dass 480 Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren an der Ferienmaßnahme teilnehmen können (jeweils 110 pro Woche beim Zirkus) und jeweils 20 Kinder bei den Ausflugswochen. Da aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen am Ende jeder Zirkuswoche zwei Zirkusvorstellungen angeboten werden mussten, konnten wegen der großen Nachfrage mehr Jungen und Mädchen teilnehmen: insgesamt 538.