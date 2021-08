500 Euro als Spende für das Rheinberger Ferienalarm-Projekt : Lions-Club unterstützt Ferien-Zirkus

Susanne Chylarecki (li.) und die neue Präsidentin Sara Vucica. Foto: Lions

Rheinberg Sara Vucica löst Susanne Chylarecki turnusgemäß nach einem Jahr Amtszeit als Präsidentin von Juventus Rheinberg ab. Der Club ist weiterhin mit einem eigenen Stand auf dem Ossenberger Wochenmarkt vertreten.

Der Damen-Lions-Club Juventas Rheinberg hat turnusgemäß eine neue Präsidentin. Sara Vucica löst Susanne Chylarecki ab, die vor einem Jahr mit dem Motto „Gemeinsam für Rheinberg“ ihr Amt angetreten hatte. Ihre Amtszeit habe unter dem Eindruck erschwerter Bedingungen infolge der Pandemie gestanden. Jede Mitgliederversammlung habe eine Herausforderung dargestellt und die Durchführung von Projekten, um Gelder für wohltätige Zwecke zu generieren, sei kaum möglich gewesen.

Aus der Not machte Chylarecki mit den Lions-Damen eine Tugend und mit der Unterstützung des Ossenberger Marktleiters Carsten Kämmerer ergatterte der Club einen Marktstand, an dem seither einmal im Monat hausgemachte Leckereien und Geschenkartikel angeboten werden.

Mit den beachtlichen Einnahmen unterstützt Juventas das Spiel- und Bewegungsangebot für Rheinberger Kinder. In Zusammenarbeit mit der Universität Duisburg-Essen ist der „Open Sunday“ (offener Sonntag) geplant. Die Idee ist so simpel wie genial: Sportstudenten bieten in ungenutzten städtischen Turnhallen sonntags ein Sportprogramm für Kinder an, die wenig bis keine Teilhabe an Vereinsmitgliedschaften oder Ähnlichem haben. Die Planungen für das Projekt laufen auf Hochtouren.

Darüber hinaus beteiligte sich der Club an einer Versteigerung in der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort, die dem Friedensdorf International in Oberhausen gespendet wurde, zudem engagierte sich Juventas für „Lichtblicke für Kinder“ und unterstützt damit den Bau von Augenkliniken, die Ausbildung von Fachpersonal aber auch die Schaffung von Reha- und Bildungseinrichtungen in Afrika. Susanne Chylarecki blickte bei der Präsidentschaftsübergabe im Hotel am Fischmarkt glücklich auf das zurückliegende Lions-Jahr: „Wir können stolz darauf sein, alles so erfolgreich in diesem herausfordernden Jahr gemeinsam gemeistert zu haben.“

Nun ist Sara Vucica Präsidentin. Die Inhaberein einer Hundeschule stellte in ihrer Rede die Kernarbeit von Lions – karitative Hilfe durch gemeinschaftliche Projekte – in den Vordergrund und freut sich auf das Lions-Jahr. „Durch gemeinsame Aktionen werden wir wieder viele Möglichkeiten auftun, zu helfen.“ Den Markstand in Ossenberg wird es auch unter Vucica weiterhin geben.