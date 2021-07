Music-Art-Project in Rheinberg : MAP-Lesebühne diesmal im Zirkuszelt

Andy Strauß ist Dauergast in Rheinberg. Als einziger Geschichten-Erzähler war er bisher bei der MAP-Lesebühne immer dabei. Foto: Fischer, Armin (arfi)/Fischer, Armin (afi)

Rheinberg Das Festival am Rheinberger Pulverturm fällt nicht ganz aus. Auf Live-Musik von Zauberlehrling & Co müssen die Fans zwar verzichten, aber am 29. Juli treten die Wort-Akrobaten Andy Strauß, Sulaiman Masomi und Sandra Da Vina auf.

Viele Rheinberger sagen: Sommer und MAP-Festival – das gehört zusammen wie Pommes und Mayo, wie Apfelkuchen und Sahne, wie Ahoj-Brause mit Spucke in der hohlen Hand. Das passt, das schmeckt, das macht Spaß, das ist Musik, Freude, lachen, nette Menschen treffen. Das erste MAP-Festival lockte im Jahr 2000 die Menschen an. Seither gab es Jahr für Jahr ein buntes Päckchen aus Musik und Kunst; irgendwann kamen dann auch noch die Wortdrechsler dazu.

2020 fiel das MAP erstmals aus – Corona sei dank. Auch jetzt bleiben die E-Gitarren stumm und die Verstärker aus. Der Zauberlehrling und die vielen anderen Bands machen Pause, Bühne und Equipment bleiben in der Halle des Beschallungstechnikers. Immerhin findet das Artlon statt. Die Kunstaktion im Rahmen des Music-Art-Projects bringt im August Farbe, Bilder und Motive auf die Häuserwände der Reichelsiedlung und macht die Siedlung so zu einer bewohnten Kunstgalerie.

Info Karten gibt es in der Einhorn-Apotheke Lesebühne Die drei Künstler treten am Donnerstag, 29. Juli, ab 20 Uhr, im Zirkuszelt am Rheinberger Pulverturm auf. Einlass ist ab 19 Uhr. Karten gibt es ab Dienstag, 13. Juli, nur im Vorverkauf, und zwar nur in der Einhorn-Apotheke an der Gelderstraße. Sie kosten 15 Euro.

Kurzfristig haben sich die MAPemathiker jetzt entschieden, auch mit einer weiteren etablierten Veranstaltung an den Start zu gehen. „Am 29. Juli wird es die Lesebühne geben, und zwar im Zirkuszelt, das für den Ferienalarm am Pulverturm aufgebaut wird“, sagt Markus Spangenberg vom MAP-Team. Wem Lesebühne nichts sagt, bei dem sollte beim Begriff Poetry Slam der Groschen fallen. Poetry-Slam indes sagt man in MAP-Kreisen nicht so gerne, weil es sich dabei streng genommen um einen Wettbewerb handelt. In Rheinberg treten die Wort-Akrobaten aber nicht gegeneinander, sondern nacheinander an, wie Markus Spangenberg sagt: „Zehn Minuten der eine, dann zehn Minuten oder eine Viertelstunde der nächste“, so der Kulturmacher, der sich schon auf den Zeltabend freut: „Endlich wieder Kultur in Rheinberg.“

Auftreten werden am 29. Juli Andy Strauß, Sulaiman Masomi und Sandra Da Vina. Strauß ist erstens Dauer-Slammer in Rheinberg und zweitens so etwas wie der Helge Schneider unter den Geschichten-Erzählern. Jogginghose, verwuschelte Frisur, Wollmütze und die Taschen voll mit verrückten Stories. Andy Strauß mäandert durch ein Paralleluniversum. Wenn man auf diese Art von Humor steht (und das tun sehr viele), kommt man mit Bauchschmerzen vom Schieflachen aus seinen Vorstellungen. Der gebürtige Afghane Sulaiman Masomi treibt seit mehr als zehn Jahren sein Unwesen auf den Bühnen. Als kultureller Botschafter bereiste er für das Goethe-Institut Städte wie Kairo, Mexiko-City, Riga, San Francisco und Jerusalem, um seine Werke vorzustellen und Workshops zu geben. Auch er ist ein alter Bekannter in Rheinberg und hat hier viele Fans. Die muss sich Sabrina Da Vina zumindest in MAP-Town noch erarbeiten. Denn für die junge Essenerin ist ihr Auftritt am Pulverturm eine Premiere. Sandra Da Vina hat alles: Humor, zwei, drei Probleme mit sich und der Welt und die richtigen Worte, um davon zu erzählen. Ihr neues Programm heißt „Da Vina takes it all“ und ist „eine Antwort auf Fragen, die sich alle und keiner oft nicht gestellt haben“. Na, dann dürfte ja alles klar sein für den 29. Juli. Auf ins Wort-Gefecht!