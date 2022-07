Verkehrsunfall in Alpen-Veen : Auto landet im Gebüsch auf dem Dach

Verkehrsunfall in Alpen-Veen

Alpen Offenbar eine Unachtsamkeit hat am Freitagnachmittag zu einem Zusammenstoß auf der Sonsbecker Straße in Veen geführt. Dabei sind zwei Frauen verletzt worden.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Sonsbecker Straße in Veen sind am Freitag eine Frau leicht, eine andere schwerer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am späten Nachmittag kurz vor 17 Uhr.